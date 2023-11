Verkeer in vooral het oosten van het land moet dinsdagavond rekening houden met plaatselijke gladheid door sneeuw, zo meldt het KNMI. En in het noorden van Zuid-Holland en Utrecht is het door hagelbuien plaatselijk kortdurend glad, aldus het weerinstituut dat code geel heeft afgegeven voor een aantal provincies. Dinsdagavond rond 22.00 uur geldt die waarschuwing voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.