„De vrijheid met ophef beloven, dit kunnen zij; de vrijheid geven, dit kunnen zij niet.” Dit is geen uitspraak van een teleurgestelde CDA- of CU-leider vorige week. Hij is van Groen van Prinsterer (1801-1876). Toch denk ik dat er goede ”groeniaanse” redenen zijn om dit op de PVV toe te passen. Hoewel ik evengoed de onvrede wil begrijpen die ook christenen tot een PVV-stem bracht.