Een groep Amerikaanse autodealers roept de regering Biden op om terug te komen op regelgeving die voorschrijft dat in 2032 twee op de drie auto’s die in de Verenigde Staten worden verkocht elektrisch moeten zijn. De autodealers schrijven in een brief aan president Joe Biden dat de meeste autokopers in de VS nu niet geïnteresseerd zijn in het kopen van elektrische auto’s. Ook niet met stimuleringsmaatregelen van de overheid.