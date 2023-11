Meer dan 2,9 miljoen mensen in de Verenigde Staten pakten het vliegtuig zondag na Thanksgiving, waarmee het de drukste dag ooit was voor Amerikaanse luchthavens. Volgens de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) is dat een stijging van 14 procent vergeleken met de zondag na de nationale feestdag vorig jaar. Vergeleken met 2019 gaat het zelfs om een stijging van 25 procent.