Het opvangcentrum in Ter Apel, waar plek is voor 2000 mensen, is te vol door het aanhoudende tekort aan opvangplekken elders in het land. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt dat voor spanningen bij bewoners, medewerkers en omwonenden in de Groningse plaats en moeten er maatregelen worden genomen om de veiligheid te blijven garanderen.