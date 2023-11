Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een deel van de nieuwe Lekdijk in de uiterwaard Salmsteke bij Lopik ingepakt met matten om het dijklichaam te beschermen tegen hoogwater in de rivier. De dijk is kortgeleden vernieuwd en heeft nog geen beschermende graslaag. Het hoge water in de Lek zou de toplaag van de nieuwe dijk kunnen meevoeren.