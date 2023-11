Het toeslagenschandaal en het beleid waardoor Groningers in het aardbevingsgebied in de knel kwamen, waren geen blinde vlekken, zegt NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt. Hij verwijst daarmee naar VVD-leider Dilan Yeşilgöz, die het beleid van haar partij in de afgelopen dertien jaar verdedigt, maar toegeeft dat er „blinde vlekken” zijn geweest. Deze twee dossiers zijn daar wat haar betreft voorbeelden van.