Omstreden Republikein Santos stopt na uitkomst belastend rapport

De omstreden Republikein George Santos gaat niet voor nog een termijn in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Donderdag kwam een belastend rapport van de ethiekcommissie van het Huis naar buiten, maar dat is volgens Santos niet de reden dat hij stopt na de verkiezingen van volgend jaar. Hij zegt op berichtendienst X klaar te zijn met alle beschuldigingen over hem en dat hij zijn familie rust wil geven van alle media-aandacht.