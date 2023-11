Het is opvallend dat in de verkiezingsstrijd die nu gaande is het thema onderwijsvrijheid vrijwel niet aan bod komt. Thema’s als bestaanszekerheid, woningnood, zorg en immigratie staan in het brandpunt van de belangstelling en worden in debatten breed uitgemeten. En dat zijn ook onderwerpen die ertoe doen. Maar onderwijsvrijheid is dat niet minder.