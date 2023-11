Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar het cijfer over de groei van de Nederlandse economie in het derde kwartaal. Dat cijfer zal later op de ochtend door het statistiekbureau CBS naar buiten worden gebracht. Nederland zit al in een technische recessie na twee kwartalen van krimp van de economie op rij. In het afgelopen kwartaal is de economie mogelijk opnieuw gekrompen.