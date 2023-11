Een ongemakkelijk gesprek bij de toverdokter

De toverdokter. Zodra het over gehandicapte kinderen in Guinee-Bissau gaat, komt hij ter sprake. Want hij zou achter de verdwijning van deze kinderen zitten. Daarom moest het er van komen. Dat ik bij een van hen op bezoek ga voor een gesprek. Gemakkelijk is dat niet, want de meesten houden de boot af. Fernando da Silva blijkt wel bereid me te ontvangen. En zo zit ik die middag samen met Gerda Klaver (Stichting Kimon, project Jedidja) tegenover iemand die mogelijk betrokken is bij het ombrengen van gehandicapte kinderen. Precies dat voelt hoogst ongemakkelijk.