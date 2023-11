Timmermans: NSC en VVD praten kiezer naar de mond over klimaat

Partijen als Nieuw Sociaal Contract (NSC) en de VVD praten de kiezer naar de mond als het gaat over het klimaat, zegt Frans Timmermans. „Dat burgers met alle onzekerheden die worden gestapeld in hun leven zeggen van ‘nu even niet’, dat respecteer ik”, aldus de partijleider van GroenLinks-PvdA in een interview georganiseerd door de Universiteit Twente en de krant Tubantia in Enschede. Maar hij vindt het „volstrekt onverantwoord” dat leiders hetzelfde doen. „Die weten dat de klimaatcrisis alleen maar versnelt.”