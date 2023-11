Het plaatsen van het tweede deel van de Maasdeltatunnel onder het Scheur vlakbij Maassluis en Rozenburg is in de nacht van maandag op dinsdag gelukt. Een eerste poging in april dit jaar mislukte omdat er een kabel knapte. Eind september werd het plaatsen nog een keer uitgesteld. Rijkswaterstaat meldt dinsdagochtend dat het tweede tunneldeel op de bodem van het Scheur ligt en de deur naar het andere tunneldeel open is.