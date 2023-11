In de lift van ons appartementencomplex zei een buurman tegen me dat hij geen journaals meer kijkt omdat hij de strijd tussen Israël en Hamas niet meer kan aanzien. Nu is die buurman bepaald geen vijand van de Joodse staat, dus zijn uitspraak zette me aan het denken. Sterker: ik loop eigenlijk met dezelfde gedachten. Ik weet het nu wel, denk ik dan als er weer een nieuwsuitzending is. Moeten we het misschien niet eens over andere gebeurtenissen gaan hebben?