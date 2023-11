Nederland aborteert evenveel kinderen per dag als er kinderen sneuvelen in Gaza

Er is in onze samenleving iets eigenaardigs aan de hand met de beeldvorming rond het menselijk leven: we meten met twee maten. Media tonen gruwelijke beelden van oorlogsslachtoffers om ons ervan te doordringen dat het geweld rond Gaza direct moet stoppen. Intussen vindt diezelfde samenleving dat wakers bij een abortuskliniek geen foto’s mogen tonen van een ongeboren kindje en moet het leed dat abortus met zich meebrengt –voor moeder én kind– verdoezeld worden. Dat is selectieve verontwaardiging. Die dient ontmaskerd te worden.