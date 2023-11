Het RD schonk de afgelopen tijd aandacht aan de erfenis van ds. G.H. Kersten. Dat is mooi en goed. Hij heeft onmiskenbaar veel betekend voor de gereformeerde gezindte, niet in de laatste plaats voor het onderwijs. Daar zoomde de laatste aflevering op in (25-10). Terwijl ik die las, gebeurde er iets in mij waardoor ik meende de pen te moeten grijpen.