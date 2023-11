In het Limburgse Haelen, niet ver van Roermond, is een trein donderdagmiddag tegen een boom gereden die op de bovenleiding was gevallen. Volgens ProRail is de trein niet ontspoord. Niemand raakte gewond. Voorlopig is tussen Roermond en Weert geen treinverkeer mogelijk. De bovenleiding is kapot. De stremming duurt volgens de NS zeker tot het eind van de vrijdagochtend.