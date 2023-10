Het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid, zo luidt een bekend gezegde. En ook al is de manier van oorlogvoeren de laatste decennia sterk veranderd, deze uitspraak heeft nog niets van zijn waarheid verloren. Tijdens een oorlog is alle informatie onderdeel van de strijd, de propaganda-oorlog. Dat maakt het, ook voor journalisten, soms lastig uit te maken welke informatie betrouwbaar is en welke niet.