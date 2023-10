SER roept grote bedrijven op snel man-vrouwverhouding te melden

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept grote bedrijven op snel te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top van hun bedrijf als zij dit nog niet hebben gedaan. In het Diversiteitsportaal op de website van de SER moeten bedrijven uiterlijk eind oktober aangeven hoe bij hen de verhouding is tussen mannen en vrouwen in de top en subtop. Maar volgens een woordvoerster hebben nog niet alle bedrijven aan hun verplichting voldaan.