Demissionair klimaatminister Rob Jetten is er „echt van overtuigd” dat de klimaatdoelen gehaald worden. Daarmee reageert hij op de Raad van State die donderdag stelde dat het „onrealistisch” is dat in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten. Wel is het volgens Jetten „een terechte waarschuwing dat het een hele forse opgave is”.