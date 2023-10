Winstdaling TSMC valt mee dankzij sterke vraag AI-chips

De nettowinst van de Taiwanese chipproducent TSMC is in het derde kwartaal met bijna een kwart gedaald. TSMC is een belangrijke afnemer van de chipmachines van ASML. Doordat consumenten door de hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica is er ook minder vraag naar chips. De winstdaling viel echter lager uit dan analisten hadden gevreesd. Dat kwam doordat TSMC wist te profiteren van sterke verkopen van chips die voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) worden gebruikt.