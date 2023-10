Golitsyn kreeg tegen wil en dank de leiding in Russisch-Orthodoxe Kerk

Grootvorstin Olga schrijft in haar herinneringen: „De oude oom Golitsyn at ’s middags bij ons. De kleine man, in grijs rokkostuum, wandelstok in de hand en zijn flesje Hongaarse wijn in de binnenzak, meldde zich iedere week bij mijn ouders. Hij hield van alles wat roze was, keek vol ontzag naar vrouwen in verwachting, en verzamelde snuifdozen als hobby.” Ging dit over de Golitsyn die van zo geweldige betekenis is geweest voor de oprichting van het Russisch Bijbelgenootschap in 1813? Jazeker!