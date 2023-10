Een pro-Israëlkrant. Ja, dat is het Reformatorisch Dagblad. We zien dat op de redactie zeker niet als een scheldwoord en we laten in onze verslaggeving en woordkeuze zien dat we dat zijn. Door het feit, bijvoorbeeld, dat wij de Westelijke Jordaanoever geen ”bezet gebied” noemen maar betwist gebied.