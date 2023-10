Taal: Wat zijn „al de vibes” nu eigenlijk?

Onder leiding van twee ervaren boekrecensenten dacht een groepje RD-redacteuren laatst op een middag na over het recenseren van boeken. Aan het begin van de cursus stonden we even stil bij het nieuws dat jongeren sinds een tijdje weer meer boeken lezen. TikTok schijnt daar de oorzaak van te zijn. Op dat digitale platform delen lezers in korte filmpjes hun enthousiasme voor boektitels. Om de cursisten wat op te warmen, kregen ze zo’n filmpje voorgeschoteld.