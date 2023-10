Het is even na middernacht, op de Noord-Veluwe. Het is stil en pikdonker, maar langs de bosrand sluipt een schaduw. Ineens schiet die vooruit en stuift er een grijsbruin beest het open veld in, richting een weiland waarin een aantal schapen loopt. Een paar tellen later klinkt er een noodkreet van een dier. Na nog enkele minuten is de indringer ­verdwenen en hebben twee schapen het loodje gelegd.