De biodiversiteit in de provincie Overijssel is in de afgelopen vier jaar verder afgenomen. De effecten van de klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar, schrijft de provincie in het rapport ‘De staat van de biodiversiteit in Overijssel’. Vier jaar geleden werd op verzoek van Provinciale Staten voor het eerst een rapportage gemaakt van de verscheidenheid aan planten, dieren en andere organismes.