Heijnen houdt subsidie voor elektrische auto toch op peil in 2024

De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s zal in 2024 toch niet dalen naar 2550 euro en blijft 2950 euro, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Zij vindt het zorgelijk dat de animo voor de subsidie aan het afnemen is onder particulieren. Veranderingen in de motorrijtuigenbelasting en de inflatie maken het financieel minder gunstig om een elektrische auto te bezitten.