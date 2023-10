Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) sluit zich aan bij Vlaanderen in een zaak tegen chemieconcern 3M, dat jarenlang giftige PFAS-stoffen in de Schelde heeft geloosd. Nederland voegt zich nu bij Vlaanderen omdat ook wij last hebben van PFAS-lozingen, bevestigt een IenW-woordvoerder na berichtgeving door Follow the Money.