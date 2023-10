Niemand maakt graag fouten. Het is ons op de basisschool al ingegeven. Als je iets goed deed, kreeg je een krul van de juffrouw en soms zelfs een sticker. Maar als je als zesjarige antwoordde dat drie plus vier samen acht was, kreeg je een dikke rode streep in je schriftje. Leerlingen met veel krullen in hun schrift mochten de juf helpen bij klusjes, leerlingen met veel strepen moesten soms nablijven en hun werk overdoen.