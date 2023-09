Overheid kan winkels met problemen niet redden

Wat is er toch aan de hand in de winkelstraten? Winkels als BCC en Big Bazar zijn inmiddels failliet verklaard en het is niet uitgesloten dat er nog meer winkelbedrijven omvallen. Daarnaast berichtte Het Financieele Dagblad deze week over ondernemers die vastlopen omdat ze de belastingschuld die is opgebouwd in coronatijd niet kunnen terugbetalen. De schuld van deze problemen op de overheid schuiven is niet terecht en ook niet helpend.