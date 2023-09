Het is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de nacht van donderdag op vrijdag gelukt om iedereen een slaapplek te geven bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder vrijdagochtend. Donderdagavond meldde het COA nog dat het onzeker was of het zou lukken om iedere asielzoeker opvang te bieden.