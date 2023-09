In de koude westerse, seculiere cultuur vragen zelfs doorgewinterde kerkgangers zich soms af wat het goede nieuws is voor vandaag. In zijn boek ”Vrede op aarde”, dat donderdag verschijnt, stelt missioloog Stefan Paas voor om de boodschap van heil en redding te verbinden met de vragen van deze tijd: het zoeken naar rechtvaardigheid en duurzaamheid.