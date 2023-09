Het kabinet moet alsnog met een noodplan komen voor het geval de energieprijzen de pan uit rijzen. De Tweede Kamer heeft hiertoe een voorstel van de kersverse DENK-leider Stephan van Baarle aangenomen. Demissionair premier Mark Rutte zag weinig in zo’n voorstel. Consumenten kunnen een vast contract vragen bij hun energieaanbieder om meer zekerheid te krijgen, en er is al een noodfonds in het leven geroepen, benadrukte hij.