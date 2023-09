Man beleefde ontvoering Cruquius als ‘constante doodsbedreiging’

De man uit Hoofddorp, die twee jaar geleden per abuis werd ontvoerd aan de Spaarneweg in Cruquius (Noord-Holland), noemt dat een periode van „constante doodsbedreiging”. „De angst het er niet levend vanaf te brengen bracht me op het punt dat ik in gedachten afscheid heb moeten nemen van al mijn dierbaren. Dat is een diep emotioneel proces en wens ik niemand toe”, aldus de Hoofddorper in zijn slachtofferverklaring die zijn advocaat Richard Korver woensdag voorlas in de rechtbank.