Twee vrachtschepen op weg naar Oekraïense havens aan Zwarte Zee

Twee vrachtschepen zijn in Oekraïense wateren onderweg naar Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. De onder Roemeense vlag varende Resilient Africa en de onder Turkse vlag varende Aroyat gaan lading ophalen in de havens die door de oorlog moeilijk te gebruiken zijn. Volgens de Oekraïense autoriteiten varen ze over een route niet ver van de Bulgaarse, de Roemeense en de Oekraïense kust. Kyiv noemt dat een ‘humanitaire corridor’.