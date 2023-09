​Tunesië zet deal met EU op losse schroeven

Mochten er nog twijfels zijn over de betrouwbaarheid van Tunesië als partner in een migratiedeal met Europa, dan heeft het land daar deze week zelf bedreven een einde aan gemaakt. Tunis weigerde een delegatie van het Europees Parlement toegang tot het land, zonder opgave van reden. Dat de delegatie van linkse politici onmiskenbaar kritisch is op de deal, doet niets aan de ernst van de weigering af. Integendeel: door critici te ontvangen en te woord te staan, had Tunesië kunnen bewijzen dat er met het land valt te praten én dus deals te sluiten zijn.