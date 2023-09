Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf maakt zich al enige tijd hard voor gelijke kansen in het mbo, maar verschillende voorbeelden laten volgens Kamerleden zien dat zijn doel nog niet is bereikt. Zo wezen GroenLinks en het CDA de minister tijdens een debat over het mbo onder meer op de onmogelijkheid voor een mbo-student om een bestuursjaar te doen en het ontbreken van een studentenpas voor mbo’ers.