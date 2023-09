Apple verliest in twee dagen zo’n 190 miljard aan beurswaarde

Apple is donderdag bijna 3 procent aan beurswaarde kwijtgeraakt, nadat het grote techconcern een dag eerder al bijna 4 procent had moeten inleveren. Daardoor is in twee dagen voor zo’n 190 miljard dollar aan beurswaarde verloren gegaan. Ook andere techbedrijven moesten het ontgelden op de beurzen in New York. Beleggers maakten zich zorgen dat een Chinees verbod voor de iPhone van Apple ook andere segmenten van de Amerikaanse techsector zou kunnen raken.