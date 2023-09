De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of de raad mogelijk discrimineert. De raad heeft geen concrete aanwijzingen dat dat zo is, maar laat onderzoek doen onder meer naar aanleiding van het schandaal met de kinderopvangtoeslag. „Wij willen ons er zeker van stellen dat er geen sprake is van discriminatie”, aldus een woordvoerder.