Advocaat Ficq doet namens 3000 mensen aangifte tegen Chemours

Advocaat Bénédicte Ficq heeft namens zo’n 3000 mensen aangifte gedaan tegen chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht. Doel van de massa-aangifte is om alle leidinggevenden van Chemours en voorloper DuPont te vervolgen voor het lozen van schadelijke PFAS-stoffen en daarmee het in gevaar brengen van de gezondheid van mensen. Ficq overhandigde alle papieren persoonlijk aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam, dat zich onder meer bezighoudt met de bestrijding van milieucriminaliteit.