Psychische problemen en het bekijken van steeds extremere porno lijken regelmatig vooraf te gaan aan het opzoeken van beelden van kindermisbruik. Dat komt naar voren in een onderzoek van Stop it Now en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Zij richtten zich specifiek op daders en potentiële daders van diverse vormen van misbruik.