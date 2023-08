Serie vakantiekoken: Quesadilla’s met drie vullingen

Wij zijn goed en wel geland. Hebben het werk weer opgestart. De kinderfietsen –eentje een maat groter dan vóór de vakantie– staan startklaar, de geodriehoeken mogen weer bijna uit hun etui (zowel de gloednieuwe in de even gloednieuwe etui als het exemplaar dat al heel wat toetsen heeft doorstaan). We staan met één been nog in de zomer –alleen al vanwege het weer– maar denken intussen volop aan broodtrommels en tussendoortjes die extra energie leveren bij het huiswerk.