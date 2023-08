Het gaat heel goed met de ooievaars in Nederland. Het is dan ook niet meer nodig om kunstnesten te plaatsen of hoge palen waarop ooievaars een nest kunnen bouwen. Ooievaars kunnen heel goed zelf een nest bouwen en in delen van het land waar ze dat niet doen is de biotoop kennelijk niet geschikt voor de vogels. Dat zeggen Vogelbescherming Nederland en STORK, kennisorganisatie voor ooievaars.