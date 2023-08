Dodelijke pil via de post bedoeld om abortus verder te normaliseren

In de discussie rond abortus in de Verenigde Staten brak woensdag een nieuwe fase aan. Een hoge Amerikaanse rechtbank sprak zich uit over het gebruik van abortuspillen. Die mogen niet langer verstrekt worden via de post, maar alleen rechtstreeks via de huisarts. Er is nog een belangrijke hobbel te nemen voor deze uitspraak van kracht is. Toch betekent die een slag in het gezicht van president Biden en een steun in de rug voor ongewenste ongeboren kinderen en de Amerikaanse prolifebeweging.