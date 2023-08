Stint-oprichter Edwin Renzen is blij dat vijf jaar na het fatale ongeluk met de elektrische bolderkar meer duidelijk zal worden over wat er die dag precies is voorgevallen. Dat zegt hij in een reactie op het besluit van het Openbaar Ministerie om twee bedrijven en twee leidinggevenden te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint.