Grote Europese autofabrikanten lijken vooralsnog weinig last te hebben van de hoge inflatie en gestegen rente. Zo verhoogde Mercedes-Benz donderdag zijn winstverwachting voor heel 2023, vooral als gevolg van sterke verkopen van zijn duurdere luxe auto’s in het eerste halfjaar. Renault rapporteerde een recordwinst over de eerste jaarhelft, door een grote vraag naar nieuwe modellen van het Franse concern.