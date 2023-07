Wit-Rusland krijgt kerk niet weg door kerkgebouw te slopen

„De Wit-Russische overheid verwoestte op 20 juni het kerkgebouw van de evangelische gemeenschap ”Nieuw Leven” in de hoofdstad Minsk. Door toedoen van bulldozers en politiediensten zien de burgers van deze stad nu een ‘fraaie’ woestenij in plaats van een moderne kerk. Voorheen was dit een van de grootste gemeenten in Minsk.” beeld Facebook