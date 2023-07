Rutte: EU moet vroegere arrogantie tegen Latijns-Amerika erkennen

Europa moet erkennen dat het in het verleden arrogant is geweest tegen landen in Latijns-Amerika, of bijvoorbeeld Azië en Afrika, vindt demissionair premier Mark Rutte. „Wij namen in het verleden ook heel vaak de telefoon niet op als zij belden met zorgen die zij hadden. Dus er zit grote irritatie bij heel veel landen”, nu de Europese Unie ze nodig heeft, stelde hij bij aankomst in Brussel voor een EU-top met 33 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen.