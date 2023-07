De 27 EU-leiders zijn twee dagen in Brussel voor een top met 33 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Ook demissionair premier Mark Rutte is bij de bijeenkomst die is bedoeld om nieuw leven te blazen in de relatie met de zogeheten CELAC-landen. Naar verwachting spreekt Rutte er de Surinaamse president Chan Santokhi.