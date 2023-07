Interim-topman Ruud Sondag blijft langer aan bij Schiphol. De voormalige Eneco-baas was afgelopen najaar eigenlijk aangesteld tot 31 augustus, dat wordt nu verlengd tot uiterlijk 1 maart volgend jaar. De raad van commissarissen van de luchthaven zoekt in de tussentijd verder naar een definitieve opvolger. In dat proces zouden inmiddels „vorderingen” worden gemaakt.